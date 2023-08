Fortnite, è tempo di WWE: Becky Lynch e Bianca Belair arriveranno nel gioco Epic

Neanche il tempo di annunciare l'arrivo di Fortnite x Jujutsu Kaisen per conquistare l'isola in grande stile che già si parla di un'altra delle tante collaborazioni con il titolo targato Epic Games. Dopo John Cena, è tempo di WWE con il nuovo crossover sul celebre Battle Royale Fortnite: stanno per arrivare Becky Lynch e Bianca Belair.

Il gioco che fa ancora scintille anche a distanza di anni è una sorpresa continua: dopo il leak di Fortnite sulla modalità racer della Stagione 5 sulla scia di Mario Kart, è tempo che anche altre superstar del mondo dell'intrattenimento a tema wrestling approdino su Fortnite. Come annunciato poco sopra, ad essere al centro della nuova iniziativa vi sono Bianca Belair e Becky Lynch, le due wrestler più forti della divisione femminile dello sport seguitissimo in tutto il mondo. Bianca Belair, Becky Lynch e John Cena: i tre campioni più conosciuti della WWE entreranno a far parte della storia di Fortnite anche dopo la fine del SummerSlam.

Non sappiamo in via ufficiale quali saranno i contenuti dei pack di skin in uscita con la collaborazione ma, secondo quanto trapelato in rete, la coppia sarà veduta al prezzo di 2400 V-Buck e includerà un piccone e un back bling per ciascuno. Inoltre, il pack sarà rilasciato con un'emote di celebrazione del campionato. L'arrivo delle due professioniste farà sicuramente la felicità di molti fan. Pronti a questi nuovi contenuti? Se sì, siete pronti a scendere in campo vestendo i loro panni?