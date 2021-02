Fortnite X Aliens: attivo il nuovo portale, Ellen Ripley è in arrivo dal 1986?

I recenti leak sull'ultimo portale di Fortnite sembrano trovare ora conferma definitiva con l'apparizione di un ennesimo passaggio interdimensionale all'interno del battle royale.

Dalle pagine dell'account Twitter ufficiale del free to play di Epic Games è stata infatti pubblicata una nuova trasmissione dallo spazio. Quest'ultima - definita Reality Log 426 - presenta le medesime caratteristiche di quelle che l'hanno preceduta nel corso delle ultime settimane. Dalla voce fuori campo del nostro esploratore spaziale sembra dunque legittimo aspettarsi alcuni indizi sul prossimo viaggiatore dello spazio tempo destinato ad arrivare in-game. Ebbene, i riferimenti conducono ad una astronave apparentemente normale, eccetto per uno stile che sembra uscito direttamente dal 1986.

Un riferimento temporale estremamente preciso, che ha immediatamente attirato l'attenzione del pubblico di appassionati della saga cinematografica di Alien. Si tratta infatti dell'anno dell'arrivo in sala di Aliens: Scontro Finale, pellicola diretta da James Cameron. In quest'ultima, dopo un lungo sonno artificiale, Ellen Ripley viene finalmente tratta in salvo da una squadra di recupero: che sia proprio la dottoressa a star per fare il suo ingresso in Fortnite?



In attesa di saperne di più, altri leak sembrano aver svelato in anticipo le molteplici novità in arrivo in Fortnite nel corso del mesi di marzo di quest'anno.