Fortnite x Attack on Titan: crossover confermato nella stagione MEGA!

Con un artwork pubblicato sui profili ufficiali del gioco, Epic Games ha confermato il tanto rumoreggiato crossover tra Fortnite e A.O.T. Attack on Titan, al via in Mega, la nuova attesissima stagione di Fortnite Capitolo 4.

Nei giorni scorsi un leak aveva svelato le prime skin di Attack on Titan per Fortnite, senza però alcuna conferma diretta da parte di Epic Games, quest'ultima è arrivata ora con una immagine che non lascia spazio a dubbi. Non abbiamo altre informazioni in merito ma considerando che la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4 è attesa per il 10 marzo, l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga.

La manutenzione partirà alle 08:00 del mattino di venerdì e si concluderà indicativamente dopo circa due ore, dando così il via alla nuova stagione del Battle Royale numero uno al mondo. La Stagione 2 dovrebbe introdurre anche la modalità in prima persona su Fortnite, anche in questo caso non ci sono conferme ma chissà che il changelog del prossimo aggiornamento non possa darci delle soddisfazioni a riguardo.

Dopo Dragon Ball e Naruto, Fortnite ospita anche il fenomeno anime A.O.T. Attack on Titan e secondo alcuni leak presto arriveranno anche nuove skin a tema Creed III e Resident Evil 4 Remake.