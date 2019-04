Fortnite X Avengers? L'aggiornamento 8.50 arriva con uno 'schiocco di dita' il 25 aprile!

Recentemente, l'acccount Twitter ufficiale di Fortnite ha stuzzicato la curiosità dei videogiocatori con la pubblicazione di un teaser dedicato ad un evento crossover Fortnite X Avengers.

Negli indizi disseminati sul social da Epic Games si faceva riferimento alla data del 25 aprile: ebbene, la software house ha confermato che il nuovo aggiornamento del battle royale farà il proprio debutto in-game proprio in questa data. Tramite il cinguettio che trovate in calce a questa news, infatti il team di sviluppo ci informa che l'aggiornamento 8.50 di Fortnite sarà disponibile a partire da giovedì.

Per garantire l'implementazione dei nuovi contenuti all'interno del titolo, sarà necessario una temporanea inattività dei server. Il periodo di downtime di Fortnite avrà dunque inizio a partire dalle ore 5 AM ET di domani, equivalenti alle ore 11:00 del fuso orario italiano. Non è stata specificata la sua durata.



Il Tweet non offre dettagli specifici in merito ai nuovi contenuti in arrivo nel gioco, ma il testo presente al suo interno fa immediatamente pensare ad una connessione con il vociferato evento Fortnite X Avengers. La comunicazione viene infatti introdotta da uno "snap", che ci ricorda l'ormai iconico schiocco di dita di Thanos e prosegue con "L'equilibrio sarà ripristinato". Questi ad ora, sono solo indizi: per sapere con certezza cosa l'aggiornamento 8.50 porterà con sè non resta che attendere la giornata di domani. Nell'attesa, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Avengers Endgame, a cura di Luca Ceccotti.