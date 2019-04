Fortnite x Avengers: in arrivo le skin dei Vendicatori?

L'evento Fortnite x Avengers, al via giovedì 25 aprile, porterà in dote non solo una nuova modalità a tempo limitato ma probabilmente anche... le skin dei Vendicatori.

Al momento, è bene chiarire, non ci sono conferme dirette in merito ma la community sembra letteralmente impazzita da questa ipotesi ed ha iniziato a chiedere con insistenza i costumi di Captain America, Iron Man e degli altri Vendicatori.

Epic Games ad oggi ha pubblicato due teaser di Fortnite x Avengers, le immagini mostrano lo scudo di Captain America e l'ascia di Thor, un terzo artwork promozionale potrebbe essere diffuso nella giornata di oggi, non è chiaro se il materiale in questione rimandi a eventuali skin e costumi o solamente alla possibile presenza dei vendicatori in-game come parte della nuova modalità a tempo limitato.

Per saperne di più sul nuovo film Marvel vi rimandiamo alla recensione di Avengers EndGame, il film è disponibile da oggi nelle sale italiane e arriverà domani (giovedì 25 aprile) in Nord America.