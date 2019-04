Fortnite X Avengers delude Ninja: lo streamer snobba l'evento crossover

Abbandonata ogni velleità di allontanamento dall'isola di Fortnite Battaglia Reale, Ninja dedica la nuova puntata delle sue seguitissime trasmissioni su Twitch alle novità dell'update 8.50 di Fortnite e lancia una frecciatina a Epic Games per quanto proposto con l'evento crossover dedicato al film Avengers Endgame.

Pungolato dai suoi spettatori sull'argomento, Ninja ha così espresso il suo giudizio su Fortnite X Avengers ripetendo in maniera sarcastica che "è divertente, non l'avete capito dalle mie espressioni? Mi piace davvero, è fantastico", continuano così a dedicarsi alle altre modalità di gioco classiche del battle royale di Epic.

Incuriosito dal tono di queste risposte, ActionJaxonBTW ha chiesto con insistenza il motivo di queste critiche velate e spinto l'amico Tyler a sbottare in diretta affermando che "sapete cosa intendo, sono solo curioso di sapere perchè diamine non ci permetteranno di interpretare il ruolo dei supereroi. Ti fanno utilizzare alcune delle abilità e dei superpoteri dei Vendicatori e di Thanos ma non te li fanno interpretare".

Nonostante il giudizio impietoso di Ninja, la MAT di Fortnite Endgame sta calamitando le attenzioni dei milioni di appassionati di Fortnite Battaglia Reale e, come era ampiamente prevedibile sin da prima dell'arrivo dell'update 8.50, risulta essere una delle modalità più giocate, a giudicare dal numero di trasmissioni "a tema" presenti sui canali di streaming più famosi come Twitch.