Fortnite Endgame: al via il nuovo evento Avengers, tutti i dettagli!

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 8.50 di Fortnite, Epic Games presenta ufficialmente Endgame, la modalità a tempo di Fortnite Battaglia Reale incentrata sugli eroi e sui villain dell'ultimo kolossal cinematografico sugli Avengers ambientato nell'universo Marvel.

In questa MAT accessibile da tutti gli esploratori dell'isola di Fortnite a partire da oggi, 25 aprile, Thanos e i suoi Chitauri invadono la mappa in cerca delle sei Gemme dell'Infinito. In Endgame, la squadra di eroi deve affrontare il potente Thanos per impedirgli di conquistare le Gemme: ciascun team si rigenera all'eliminazione fino a che la fazione avversaria non riesce a portare a compimento il proprio obiettivo.

Come possiamo facilmente immaginare, da un lato troveremo la squadra degli Eroi e dall'altra gli sgherri al seguito di Thanos: gli eroi iniziano con una mappa del tesoro che conduce direttamente a un oggetto mitico degli Avengers, mentre gli altri oggetti si possono trovare nei forzieri disseminati sulla mappa.

L'obiettivo finale della squadra degli eroi, di conseguenza, è quello di distruggere l'esercito dei Chitauri: le creature al seguito di Thanos potranno iniziare la battaglia con un potente fucile laser, un attacco anti-strutture con granata e un jetpack che permette loro di volare per brevi periodi. Chi riesce a conquistare una Gemma dell'Infinito verrà trasformato in Thanos e potrà utilizzare un pugno potente, un attacco laser e la possibilità di effettuare degli altissimi balzi distruttivi.

Ogni tipologia di Gemma garantirà potenziamenti specifici:

Gemma della Realtà (rossa) = salute e scudi raddoppiati (1000 ->2000)

Gemma dell'Anima (arancione) = Assorbimento attivato (conferisce a Thanos solo gli scudi)

Gemma della Mente (gialla) = raddoppia l'altezza dei salti

Gemma dello Spazio (blu) = triplica l'area d'effetto dello Schianto terrestre, danno x6

Gemma del Tempo (verde) = notevole respinta aggiunta a ogni colpo, danno x3

Gemma del Potere (viola) = danno laser x6

L'eliminazione di Thanos dalla partita determina la trasformazione di uno degli altri Chitauri in lui: la conquista di tutte le Gemme dell'Infinito da parte dei sodali di Thanos porterà alla vittoria di quest'ultimo. Su queste pagine trovate la nostra recensione del film Avengers Endgame a firma di Luca Ceccotti.