Fortnite X Avengers: leak svela la skin dedicata a Star Lord?

La pubblicazione dell'aggiornamento 8.50 di Fortnite ha dato ufficialmente il via allo speciale evento crossover tra il titolo di Epic Games e gli Avengers.

Il team di sviluppo ha dunque introdotto nel gioco un ampio numero di sfide e ricompense per Fotnite X Avengers ed una nuova modalità a tempo interamente dedicata a Thanos e ai Vendicatori. Come da tradizione, non potevano mancare le skin a tema, ispirate ai personaggi del Marvel Cinematic Universe. Proprio nel corso della giornata odierna, ha fatto il proprio debutto nel gioco la skin Fortnite di Vedova Nera, interpretata sul grande schermo dall'attrice Scarlett Johansson.

A quest'ultima, tuttavia, potrebbe presto aggiungersi anche una skin dedicata ad un altro amato personaggio del MCU: Star Lord, membro dei Guardiani della Galassia! Secondo i dataminer, infatti, un costume dedicato al personaggio potrebbe presto fare il proprio debutto nel Fortnite Item Shop. Questi ultimi potrebbero inoltre averne svelato in anticipo l'aspetto estetico: potete trovare l'immagine del presunto leak nel Tweet disponibile in calce a questa news. Cosa ne pensate, vi piace?



Vi ricordiamo tuttavia che Epic Games non ha ad ora ufficializzato l'esistenza di tale skin e che leak o rumor non costituiscono canali d'informazione ufficiale: per sapere con certezza se Star Lord farà il suo debutto in Fortnite possiamo dunque solo attendere ulteriori informazioni dalla software house! nel frattempo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Avengers Endgame!