Fortnite X Avengers: la nuova immagine teaser è ispirata ad Iron Man!

Puntuale come sempre, Epic Games ha pubblicato una nuova immagine teaser dell'atteso Fortnite X Avengers, evento crossover che prenderà il via domani 25 aprile.

Dopo gli artwork dedicati a Captain America e Thor, quest'oggi è arrivato il turno di un altro vendicatore, il più celebre di tutti: Iron Man! Potete ammirare la bellissima immagine in cima a questa notizia. Il tweet pubblicato per l'occasione dagli sviluppatori americani riporta la tagline della pellicola cinematografica "Whatever it takes" (a qualunque costo, in italiano). Non sono ancora noti tutti i dettagli dell'iniziativa, ma diamo per scontata l'introduzione di sfide ed elementi di personalizzazione a tema. Secondo alcuni, potrebbero persino essere incluse le skin dei Venditori!

Il debutto dell'evento Fortnite X Avengers, previsto per domani, sarà probabilmente accompagnato dalla pubblicazione dell'aggiornamento 8.50, che mira a risolvere i numerosi bug emersi con gli ultimi update e bilanciare le dinamiche di gioco legate alle trappole. Epic Games, inoltre, ha confermato che con la Stagione 9 di Fortnite verrà introdotta la funzione di conferma per gli acquisti.