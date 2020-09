Fortnite x Marvel: le Stark Industries di Iron Man si presentano in video

Con l'ingresso delle Stark Industries in Fortnite, la nuova Stagione del battle royale di Epic Games dedicata ai supereroi Marvel prosegue con la partecipazione del Vendicatore più amato dagli appassionati e della sua installazione ipertecnologica.

L'aggiornamento che porta Fortnite Capitolo 2 alla versione 14.10 porta infatti in dote le Stark Industries: la struttura dell'inventore Tony Stark ha attraversato la fenditura tra i mondi ed è emersa sull'isola per coinvolgere i fan dello sparatutto free to play in una serie tutta nuova di attività.

L'esplorazione delle Stark Industries permette agli appassionati di accumulare bottino e, in alcuni casi, di incontrare un supereroe o un malvagio. Sotto il profilo strettamente ludico, l'update si premura inoltre di aggiungere nuovi poteri ed elementi dell'arsenale come il Colpo di Mjolnir di Thor, i Guanti Repulsori di Iron Man e altro ancora.

L'ingresso delle Stark Industries porta con sé anche la Knock-Out Marvel, una variante dell'Operazione Knock-Out che porta la Guerra per il Nexus a un nuovo livello. In questa serie di sfide, i giocatori sono chiamati a servirsi di diversi superpoteri per scalare le classifiche del torneo nella speranza, così facendo, di garantire la salvezza della Realtà. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, ricordiamo ai fan del battle royale gratuito di Epic che sulle nostre pagine trovate una guida su come visitare la Caccia della Pantera in Fortnite Stagione 4.