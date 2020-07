Fortnite X Avengers: Thor in versione Endgame protagonista di un leak?

Di recente, l'universo digitale di Fortnite: Battaglia Reale sta accogliendo al suo interno un interessante assortimento di supereroi del mondo a fumetti americano.

La Stagione 3 del battle royale si in effetti aperta accogliendo sull'isola di gioco una delle icone DC Comics, resa ulteriormente celere dall'adattamento cinematografico che ha visto protagonista l'attore Jason Momoa. Le acque del gioco Epic Games hanno infatti accolto il guardiano di Atlantide, con un debutto accompagnato dal lancio di nuove sfide a tema Aquaman in Fortnite. A breve distanza, in concomitanza con i festeggiamenti per l'Independence Day USA, il free to play ha invece accolto il primo Vendicatore: dalle pagine dei fumetti Marvel, si è fatta strada in Fortnite la skin dedicata a Captain America.



Ora, una scoperta dei dataminer attivi su Fortnite: Battaglia Reale ha attirato l'attenzione dell'ampia community di giocatori attivi nel battle royale. Come potete infatti verificare in calce a questa news, gli indagatori dei codici hanno scovato riferimenti ad una Skin decisamente insolita, denominata "Dad Bod Jonsey". Quest'ultima, infatti, sembra rappresentare un omaggio al supereroe Marvel proveniente dalla tradizione norrena. Stiamo ovviamente parlando di Thor, che qui pare però rappresentato nella sua versione tratta da Avengers: Endgame, ultima pellicola cinematografica che ha visto i Vendicatori uniti contro la minaccia di Thanos.