Fortnite x Avengers: quando uscirà l'aggiornamento 8.50?

I giocatori di Fortnite stanno aspettando con ansia il nuovo aggiornamento 8.50 previsto per questa settimana ma ancora latitante. Mentre scriviamo Epic Games non ha annunciato alcun dettaglio riguardo la data e l'orario di pubblicazione della patch, proviamo quindi a fare chiarezza...

Appare improbabile che l'aggiornamento 8.50 possa arrivare oggi (mercoledì 24 aprile) poichè sui canali social della compagnia non è stato pubblicato alcun messaggio relativo all'eventuale downtime, che seguendo la tradizione dovrebbe verificarsi tra le 10:00 e le 13:00 (ora italiana).

L'ipotesi più probabile è che l'update 8.50 possa debuttare giovedì 25 aprile insieme al nuovo evento Fortnite x Avengers, in occasione dell'uscita di Avengers EndGame nei cinema americani (da noi il film sarà in proiezione già da oggi). La patch dovrebbe portare in dote l'evento Avengers, risoluzione di bug e problemi tecnici e le nuove Sfide della Settimana 9, le penultime prima della fina della Stagione 8.

La situazione non è troppo chiara e dunque parliamo di semplici ipotesi, in attesa che Epic Games riveli i primi dettagli ufficiali riguardo la pubblicazione del tanto atteso aggiornamento 8.50 di Fortnite.