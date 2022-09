Fortnite x Aya Nakamura, nuovo concerto in arrivo: ecco come partecipare

In concomitanza con l'arrivo di Iron Man Zero nella Stagione 4 di Fortnite, il team di Epic Games annuncia un nuovo evento musicale per il suo free to play.

Con il breve teaser trailer che trovate in apertura a questa news, la software house conferma che Aya Nakamura raggiungerà presto i lidi dell'isola di gioco. La pluripremiata cantante franco-maliana chiuderà il palinsesto dell'evento Fortnite Serie Soundwave, che ha visto artisti da tutto il mondo esibirsi all'interno del titolo.

L'appuntamento è in programma per la giornata di giovedì 6 ottobre 2022, a partire dalle ore 18:00 del fuso orario italiano. L'evento si protrarrà per ben 72 ore, con il concerto in-game che potrà dunque essere seguito da un amplissimo pubblico. Per prendere parte allo show di Aya Nakamura, sarà sufficiente seguire il seguente passaggio:

Accedere a Fortnite e selezionare la voce "Scopri Serie Soundwave: Aya Nakamura". In alternativa, è possibile optare per la schermata "Codice Isola" e inserirvi il codice 3500-0540-0065;

Come detto, l'evento si ripeterà a oltranza per 72 ore, con conclusione prevista per le. Dopo aver partecipato al concerto, i giocatori riceveranno in regalo dei PE, oltre alla schermata di caricamentoe allo sprayIn attesa del concerto, i giocatori possono scoprire tutte le novità della Stagione 4 di Fortnite: Battaglia Reale