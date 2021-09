Fortnite x Balenciaga: arrivano felpe, cappellini e magliette. I prezzi? Super luxury

La collaborazione Fortnite x Balenciaga non si limita al mondo digitale, a partire da oggi infatti le boutique della Maison e il negozio online propongono i primi capi della collezione realizzata in collaborazione con Epic Games.

La capsule Fortnite x Balenciaga include cappellini, t-shirt, felpe e giacche personalizzate non solo con i loghi di Balenciaga e Fortnite. I prezzi? Ovviamente non alla portata di tutti, si parte dai 295 euro del cappellino fino ai 365 euro per la maglietta, felpe e giacche hanno invece prezzi superiori ai 500 e 900 euro rispettivamente.

La cultura dello streetwear e della moda sta abbracciando sempre di più le piattaforme digitali, recentemente Vans è arrivata su Roblox e in passato abbiamo visto collaborazioni come Gucci x Roblox o Louis Vuitton x League of Legends, adesso anche Balenciaga si butta sui mondi virtuali partendo da Fortnite, ad oggi una delle piattaforme (chiamarlo gioco è riduttivo) più popolari con centinaia di milioni di utenti attivi su computer, console e smartphone.

Se non siete interessati agli articoli "reali" della capsule ricordatevi che in Fortnite sono comunque disponibili nuove sfide, skin, oggetti e ricompense Balenciaga per il vostro avatar. Chissà che la Maison Balenciaga non possa arrivare in futuro anche su altre piattaforme.