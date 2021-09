Fortnite x Balenciaga: il Carlino VIP ha invaso gli schermi di Times Square

Come ormai ben saprete, Epic Games ha dato il via ad una collaborazione tra Fortnite Capitolo 2 e Balenciaga, il popolare marchio d'abbigliamento che è ora nel battle royale sotto forma di skin e altri elementi cosmetici. Per sponsorizzare l'iniziativa, il team di sviluppo ha deciso di fare le cose in grande.

Stando alle testimonianze di alcuni fan, infatti, il team di sviluppo del free to play più giocato su console ha invaso i maxi-schermi di Times Square a New York, sui quali è stato proiettato per diverso tempo un filmato con protagonista il Carlino VIP, ovvero il cane antropomorfo che indossa l'abbigliamento Fortnite X Balenciaga e che se ne sta sdraiato mentre i passanti lo guardano. A quanto pare quello di New York è solo uno degli schermi che stanno proiettando il filmato e in giro per il mondo sono in arrivo iniziative del genere per pubblicizzare sia l'evento in game che i costosissimi capi d'abbigliamento Fortnite X Balenciaga in vendita online.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come completare le sfide Fortnite X Balenciaga ed ottenere le due emote gratis? Vi ricordiamo inoltre che presto arriveranno delle modifiche al sistema di progressione della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2.