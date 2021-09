Fortnite x Balenciaga: come completare le sfide ed ottenere le emote gratis

Epic Games ha oggi dato il via all'evento Fortnite x Balenciaga, grazie al quale non solo sono arrivate nel negozio oggetti delle skin esclusive legate al marchio, ma sono state introdotte anche delle sfide a tempo tramite le quali tutti i giocatori possono sbloccare gratuitamente due diverse emote.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle sfide a tempo:

Usa un'emote davanti a un graffito di Carlino VIP a Corso Commercio, Sabbie Sudate o Foschi Fumaioli (0/1) - Ricompensa: Spray non comune "Carlino Fashion"

La prima delle sfide a tempo di Fortnite X Balenciaga può essere completata in una manciata di secondi. Sebbene in giro per la mappa siano presenti tre diversi graffiti dedicati al buffo Carlino VIP, il nostro consiglio è quello di atterrare direttamente a Corso Commercio, ovvero l'area più facilmente accessibile tra quelle proposte. Una volta atterrati in zona, recatevi alle spalle dei negozi a nord-est, avvicinatevi al grosso disegno sulla parete ed eseguite una qualsiasi emote presente nel vostro armadietto per completare la sfida. Se non trovate il graffito, in calce alla guida è presente un'immagine della mappa con sopra segnata la sua posizione esatta.

Raccogli scarpe da ginnastica tripla S nel Centro in Evidenza Strani Tempi (0/40) - Ricompensa: Spray non comune "Look Cavaliere"

Questa sfida è particolarmente semplice, soprattutto se si sfrutta un piccolo trucchetto che vi spiegheremo tra pochissimo. L'obiettivo di questa missione consiste nella raccolta di 40 diverse paia di scarpe di colore nero all'interno dell'hub della modalità Creativa: ciò significa che la sfida non è in alcun modo legata ad un'isola speciale e può essere portata a compimento semplicemente nell'area di gioco alla quale si accede selezionando la modalità Creativa nel menu principale e avviando la partita. Una volta nell'hub, potrete esplorare l'area e raccogliere le scarpe che trovate in giro semplicemente avvicinandovi ad esse. Nel caso in cui non voleste procedere con l'esplorazione dell'intera area, potete uscire dalla partita e rientrare per fare in modo che anche le scarpe raccolte riappaiano e possiate così accumularle in maniera rapida.

