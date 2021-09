Fortnite x Balenciaga: un leak svela skin, sfide e ricompense gratis

Nel corso del pomeriggio i dataminer di Fortnite Capitolo 2 hanno messo le mani sui file della prossima collaborazione del battle royale, la quale ha come protagonista il brand Balenciaga.

Il celebre marchio d'abbigliamento sta infatti per approdare nel titolo Epic Games con un corposo set di oggetti che verrà messo in vendita nel negozio. Ecco di seguito l'elenco completo di oggetti a tema Balenciaga in arrivo su Fortnite:

Sneaker Shock - Strumento da raccolta con cinque diversi stili aggiuntivi

Look inconfondibile - Copertura per armi e veicoli con tre diversi stili: standard, 24K e Mezzanotte

Borsetta-plano - deltaplano

Il Look - emote

Carlino Vip - Costume con tre diversi stili aggiuntivi

Cavalier Crestato - Costume con tre diversi stili aggiuntivi

Banshee Fashion - Costume con tre diversi stili aggiuntivi

Ramirez Scatenata - Costume con due diversi stili aggiuntivi

Zainetto mimetico/Zainetto brandizzato - Dorso decorativo

Zainochic quotidiano - Dorso decorativo

Borsa portaskate - Dorso decorativo

In aggiunta a questi oggetti cosmetici troviamo anche due spray completamente gratis che i giocatori potranno aggiungere all'armadietto completando due semplici sfide nel corso dell'evento dedicato a Balenciaga.

Prima di lasciarvi alle immagini delle skin, vi ricordiamo che prossimamente potrebbe arrivare l'annuncio di una nuova skin di Fortnite a tema Batman. Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo alla nostra guida su come accumulare XP e raggiungere subito il livello 100 in Fortnite Capitolo 2 Stagione 8.