Fortnite X Batman: dove accendere diversi Bat-segnali fuori da Gotham City

I giocatori di Fortnite possono dedicarsi alle sfide del nuovo evento Benvenuto a Gotham City dedicato all'Uomo Pipistrello. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di accendere diversi Bat-segnali fuori da Gotham City, mostrandovi la loro posizione sulla mappa.

Si tratta di una sfida molto semplice, la cui unica difficoltà può presentarsi nel trovare la posizione dei tre Bat-segnali presenti sulla mappa. Di seguito vi mostriamo la loro posizione esatta sull'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 10).

Dove trovare i Bat-segnali fuori da Gotham City

Per completare questa sfida dovrete accendere tre Bat-segnali fuori da Gotham City. Tutto quello che dovete fare è raggiungerli e interagire con essi, in modo da azionarli. Ma dove si trovano esattamente?

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, i Bat-segnali sono in tutto e si trovano a Crocevia del Ciarpame, a est di Parco Pacifico e a nord-est di Spiagge Snob. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le missioni settimanali a tema gotico, accessibili a tutti i giocatori. Se ne avete completate almeno tre, potete trovare e ottenere la Stella segreta della Settimana 8 di Fortnite Stagione 10.