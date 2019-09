Fortnite x Batman: l'attesissimo evento al via già domani?

Che sia in arrivo l'evento Fortnite x Batman è ormai chiaro a tutti, dopo che i data miner hanno fatto trapelare diverse informazioni su quella che potrebbe essere una delle collaborazioni più ambiziose per quanto riguarda il battle royale di Epic Games.

C'è stato un calo di popolarità di Fortnite innegabile nello scorso periodo, anche per via degli abbandoni di Ninja e Tfue, per cui solo il Cavaliere Oscuro potrebbe risollevare le sorti del popolarissimo videogame.

Nella giornata di ieri sono trapelate le sfide Benvenuti a Ghotham City, tutte naturalmente a tema Batman, anche se attualmente non è chiaro se i vari gadget che serviranno a completarle saranno disponibili in tutte le modalità di gioco o solo in quella a Tempo Limitato.

Nella mappa è inoltre comparso anche un Batarang, segno inequivocabile della presenza dell'Uomo Pipistrello. Ma quando inizierà l'evento vero e proprio?

In molti scommettono sulla giornata di domani come data d'inizio di Fortnite x Batman, presumibilmente alle ore 15:00. Non solo infatti si tratta di un weekend, periodo perfetto per lanciare un nuovo evento, ma praticamente tutte le collaborazioni di Fortnite sono state lanciate proprio a quell'ora.

Come se non bastasse domani è il Batman Day, la giornata dedicata proprio al personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger nel 1939, per cui quale giorno migliore per l'esordio di Fortnite x Batman?

Staremo a vedere. Voi che ne pensate? Cosa vi aspettate da questo nuovo evento?