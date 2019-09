Fortnite X Batman si avvicina: un leak ha svelato l'aspetto di Gotham City?

Anticipato da una corposa sequela di rumor ed anticipazioni, l'evento Fortnite X Batman è ufficiale ed a breve verranno condivisi da Epic Games tutti i dettagli in merito.

Per la giornata di domani, sabato 21 settembre, è infatti attesa la pubblicazione del trailer dell'evento da parte del team di Fortnite: Battaglia Reale. L'ampia community di dataminer attiva sul battle royale è tuttavia ansiosa di scoprire ogni possibile dettaglio su questa inaspettata collaborazione. Tra i presunti leak che stanno colpendo lo speciale evento, ne troviamo uno segnalato dall'account Twitter "Fortnite Leaks and Info". Quest'ultimo ha per protagonisti quelli che potrebbero essere gli edifici che andranno a costituire la versione di Fortnite della nota Gotham City.



Nel cinguettio, che trovate disponibile direttamente in calce a questa news, possiamo osservare una completa trasformazione di Città Pinnacoli da diversi punti di vista. Nelle immagini condivise, spicca anche un luminoso bat-segnale, con il quale il Commissario Gordon è solito richiedere il supporto del Cavaliere Oscuro. Che possa essere questo l'aspetto che Gotham City assumerà all'interno del mondo di Fortnite: Battaglia Reale? Per scoprirlo, non ci resta che attendere ancora qualche ora: il trailer dell'evento sarà infatti trasmesso alle ore 14:00.



In attesa di informazioni ufficiali, i giocatori possono dedicarsi a diverse attività, tra cui la ricerca della Stella Segreta della Settimana 8 della Stagione 10 di Fortnite.