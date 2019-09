Fortnite x Batman: avvistato il pacchetto Cavaliere Oscuro!

Il leaker Rift ha svelato l'esistenza di un nuovo pacchetto di Fortnite dedicato a Batman come parte dell'evento Fortnite x Batman. Il DLC dedicato al Cavaliere Oscuro dovrebbe essere presto disponibile su tutte le piattaforme al prezzo di 19,99 euro.

Il pacchetto Batman The Dark Knight di Fortnite includerà una skin dell'Uomo Pipistrello, un mantello da usare come dorso decorativo, un deltaplano e il Batarang, quest'ultimo già avvistato in gioco nelle scorse ore. Per la prima volta sembra che un bundle di Fortnite venga reso disponibile unicamente in cambio di denaro e non sia possibile acquistarlo utilizzando di V-Buck.

L'evento Fortnite x Batman è stata svelato da alcuni dataminer analizzando i file dell'ultimo aggiornamento di Fortnite uscito a metà settimana, l'evento partirà probabilmente entro fine settembre, al momento però Epic Games non ha ancora confermato nulla. Certo è che quella con il Cavaliere Oscuro sarebbe solamente una delle tante collaborazioni avviate da Fortnite negli ultimi anni, dopo gli eventi dedicati a Avengers EndGame, Avengers Infinity War e Nike Jordan, solamente per citarne alcuni.

In attesa di saperne di più, ricordiamo che nelle scorse ore sono trapelate le prime skin di Fortnite Stagione 11, la nuova season del Battle Royale partirà a metà ottobre, c'è ancora tempo quindi per scoprire cosa hanno in serbo gli sviluppatori per o mesi autunnali.