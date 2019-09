Fortnite X Batman: come completare tutte le sfide Benvenuto a Gotham City

Fino all'1 ottobre i giocatori di Fortnite possono dedicarsi alle sfide Benvenuto a Gotham City, il nuovo evento dedicato a Batman. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle tutte, in modo da ottenere le relative ricompense a tema.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide dell'evento Benvenuto a Gotham City di Fortnite, spiegandovi come portarle a termine tutte.

Infliggi danni agli avversari con un Batrang esplosivo (0/250)

Durante l'evento Benvenuto a Gotham City, nelle partite di Fortnite Battaglia Reale potrete procurarvi il Batrang esplosivo e lo Spara-rampino. Per completare questa sfida vi consigliamo di raggiungere Gotham City, location dove tenderà a concentrarsi la maggior parte dei giocatori presenti nel match. A questo punto non vi resta che lanciare il vostro Batrang esplosivo verso gli avversari, fino ad accumulare almeno 250 punti di danno.

Accendi diversi Bat-segnali fuori da Gotham City (0/3)

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovare i Bat-segnali.

Usa lo Spara-rampino di Batman in partite diverse (0/3)

Vi consigliamo di giocare nella modalità Team Rumble, aprire i forzieri alla ricerca dello Spara Rampino, e utilizzarlo il prima possibile dopo che ne avrete trovato uno. Ripetete l'operazione in tre partite differenti.

Disinnesca le bombole di Joker presenti in vari luoghi indicati (0/3)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come disinnescare le bombole di Joker velocemente.

Infliggi danni agli avversari con uno Spara-rampino di Batnman entro 30 secondi (0/1)

Dovreste essere in grado di combinare questa sfida con quella che richiede di usare lo Spara-rampino in diverse partite. La modalità Team Rumble può semplificare le cose, dato che dovrete solo subire un piccolo danno dopo aver usato la pistola. Trenta secondi sono anche sorprendentemente generosi per una sfida del genere.

Accendi un Bat-segnale, usa uno Spara-rampino di Batman e infliggi danni con un Batrang esplosivo in una partita singola (0/3)

Localizzate e accendete un Bat-segnale aiutandovi con la nostra mini-guida dedicata (l'abbiamo linkata poco sopra), e mettetevi alla ricerca dello Spara-rampino e del Batrang esplosivo per poi utilizzarli. Anche in questo caso, vi suggeriamo di giocare nella modalità Team Rumble.