Fortnite X Batman: dove disinnescare le bombole di Joker velocemente

Sono finalmente disponibili le sfide di Fortnite Benvenuto a Gotham City dedicate a Batman. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare velocemente la sfida "Disinnesca le bombole di Joker presenti in vari luoghi indicati", mostrandovi le posizioni delle bombole.

Le bombole di Joker sono presenti nei luoghi indicati della mappa. Dato che la sfida in richiede di disinnescarne tre, abbiamo deciso di mostrarvi i luoghi più vicini tra loro in cui conviene recarsi, in modo da completare la sfida nel minor tempo possibile.

Disinnesca le bombole di Joker presenti in vari luoghi indicati (0/3)

Nella mappa riportata a fondo pagina abbiamo marcato le posizioni in cui conviene recarsi per disinnescare le bombole di Joker. Nella fattispecie, vi suggeriamo di concentrarvi sulle bombole presenti a nord di Spiagge Snob, a Parco Pacifico, a Sponde del Saccheggio, a Gotham City, a Borgo Bislacco e a Grandi Magazzini. Tutto quello che dovete fare è atterrare in uno di questi luoghi, trovare e disinnescare la bombola di Joker, e ripetere l'operazione nei due luoghi indicati più vicini.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente le posizioni esatte di tutte le bombole di Joker, potete guardare il video proposto in cima. Parlando invece delle altre sifde Benvenuto a Gotham City, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida Accendi Bat-segnali fuori da Gotham City.