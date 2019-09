Fortnite x Batman: disponibile la prima sfida settimanale

Epic Games ha dato il via alla prima delle nuove sfide settimanali che fanno parte del Set Gotico in Fortnite, per la gioia dei fan di Batman. Il pacchetto prevede una nuova missione ogni 24 ore e i giocatori avranno la possibilità di raggiungere quasi tre livelli del Pass Battaglia, oltre che di accumulare una notevole dose di punti esperienza.

La prima sfida del Set Gotico richiede ai giocatori di infliggere 500 danni agli avversari durante lo svolgimento di una partita singola, ricompensandoli con 10 Stelle della Battaglia.



Epic Games non ha ancora svelato, invece, i dettagli sulle missioni a tempo limitato (sempre ispirate al Cavaliere Oscuro). Gli sviluppatori hanno promesso, però, che portandole a termine sarà possibile sbloccare oggetti cosmetici (a tempo limitato).



Vi ricordiamo che dallo scorso 17 settembre è disponibile il Pacchetto Celebrativo PlayStation Plus, nel quale sono contenuti lo strumento di raccolta Pneumatic Twin, la copertura Radiant Blue, l'emoji denominata "Flail" ed un nuovo logo per lo stendardo. Tutti gli abbonati al servizio in abbonamento PlayStation Plus non dovranno fare altro che collegarsi al PlayStation Store per scaricare il contenuto.

Prima di salutarvi vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra mini-guida alle missioni Corridori del Tempo di Fortnite Stagione 10. Inoltre, per i possessori del Pass Battaglia, ricordiamo che sono finalmente disponibili le missioni Corridori della Tempesta.