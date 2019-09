Fortnite x Batman: un leak svela l'evento che trasformerà Pinnacoli in Gotham City

Ottime notizie per tutti i fan del Cavaliere Oscuro che sono soliti giocare a Fortnite Battaglia Reale, dal momento che a breve dovrebbe arrivare un nuovo evento crossover tra il titolo Epic e Batman.

Grazie all'arrivo dei nuovi file dell'aggiornamento 10.31 di Fortnite, i dataminer sono infatti riusciti ad estrarre numerosi contenuti tra quelli in arrivo nei prossimi giorni e, tra questi, figurano numerosi gadget, deltaplani e immagini della mappa che fanno chiaramente riferimento ad un evento a tempo durante il quale verranno proposti agli utenti sia contenuti gratuiti da sbloccare con le classiche sfide che skin a pagamento da acquistare nel negozio oggetti. Purtroppo non tutti gli oggetti sono stati estratti con successo dai leaker e al momento non è ben chiaro se l'evento coinvolga anche delle skin a tema. Non è da escludere che possano quindi arrivare nel gioco dei costumi dedicati a Batman, Robin, Catwoman e Joker.

Ciò che sappiamo con certezza è che Città Pinnacoli si trasformerà in Gotham City e che nel gioco appariranno numerosi accessori come il Batarang e il Bat-Rampino. La schermata segreta della prossima settimana sarà a tema Batman e oltre a contenere le coordinate della nuova stella della battaglia nascosta mostra anche delle statue a forma di lama, che sostituiscono quelle dei gargoyle tipiche di Gotham.

