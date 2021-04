Fortnite X Batman: al via i preorder dei numeri 2 e 3, gratis un piccone e un deltaplano

A poche ore dal debutto del primo numero della serie a fumetti Fortnite X Batman Punto Zero, al cui interno è possibile trovare un codice per sbloccare gratuitamente la skin Harley Quinn Rinascita, ecco che su Amazon è stato dato il via al preorder delle prossime due uscite.

Ecco di seguito i link utili per raggiungere i due prodotti sul celebre portale e procedere alla prenotazione:

Per chi non lo sapesse, anche gli altri due numeri della serie a fumetti includeranno dei codici per sbloccare senza costi aggiuntivi degli oggetti in gioco. Nello specifico, il secondo numero darà accesso al deltaplano di Batman Zero e il terzo numero consentirà di sbloccare lo strumento da raccolta di Catwoman. Non dimenticate inoltre che riscattando i sei codici inclusi negli altrettanti numeri dei fumetti si potrà ottenere anche l'esclusiva skin di Batman Zero Corazzato.

Sappiate che la seconda uscita è prevista per il prossimo 4 maggio 2021, invece il terzo numero arriverà nei negozi a partire dal 18 maggio 2021, dal momento che le uscite verranno distribuite ogni quattordici giorni e avranno tutte un costo di soli 3 euro. Nel caso in cui foste interessati all'acquisto, vi suggeriamo di procedere con la prenotazione prima che si esauriscano come accaduto con il primo numero.