Fortnite X Batman Punto Zero: in arrivo una serie di fumetti e skin

Parliamo di Batman/Fortnite: Zero Point , una serie a fumetti composta da sei diversi numeri e al cui interno saranno inseriti dei codici attraverso i quali i giocatori potranno aggiungere delle skin esclusive al proprio armadietto. Al momento è stato confermato che uno di questi codici permetterà di riscattare uno stile aggiuntivo di Harley Quinn già mostrato dai dataminer, invece coloro i quali attiveranno tutti i codici dei fumetti potranno ottenere la skin Armored Batman Zero , di cui non si conosce ancora l'aspetto. Purtroppo non si hanno informazioni più precise sulla collaborazione e non è chiaro se queste skin potranno anche essere acquistate nel negozio oggetti del gioco. Nel frattempo è stata confermata l'uscita per aprile 2021 dei fumetti in due versioni: una standard da 5 dollari e una variant da 6, contenenti però lo stesso tipo di codice. Stando inoltre alle parole dei leaker, nel corso del mese di aprile sarà possibile acquistare nuovamente nel negozio la skin di Harley Quinn e, probabilmente, anche il vecchio bundle legato a Batman.

A crack splits the sky above Gotham City… a tear in reality itself. This rift pulls the Dark Knight into a bizarre and unfamiliar world, with no memory of who he is or where he came from…Batman has been drawn into Fortnite! pic.twitter.com/bwWgmjrZb3 — iFireMonkey (@iFireMonkey) February 26, 2021

“Batman/Fortnite: Zero Point explores what would happen if you trapped the World’s Greatest Detective somewhere with no memory of who he is, in a place that’s constantly changing. Discover all the surprises, twists, and mysteries that are in store for them!” pic.twitter.com/tB89LV5nIX — iFireMonkey (@iFireMonkey) February 26, 2021