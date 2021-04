Fortnite X Batman Punto Zero: come riscattare il codice del fumetto

Avete appena acquistato il primo numero della serie Fortnite X Batman Punto Zero? Sappiate allora che all'interno del fumetto è presente un codice utile per ottenere gratuitamente il costume Harley Quinn Rinascita: scopriamo insieme come fare per riscattarlo e utilizzare la skin nel battle royale.

Prima di iniziare, va precisato che il codice si può ricevere esclusivamente con le copie fisiche del fumetto, dal momento che l'edizione digitale non prevede in Europa l'invio di una mail contenente la serie di numeri e lettere, la quale si può ricevere esclusivamente in territorio americano. Vi sconsigliamo quindi l'acquisto di una copia digitale del fumetto se lo state facendo con l'obiettivo di ottenere il codice per la skin.

Se avete di fronte a voi il fumetto, potete trovare il codice all'ultima pagina, nell'angolo in basso a sinistra. Individuato il codice, non dovete fare altro che accedere al sito ufficiale di Fortnite Battaglia Reale ed effettuare l'accesso con il vostro account Epic Games Store, accertandovi che sia stato correttamente associato a tutte le vostre piattaforme (Nintendo Switch, PlayStation 4/PlayStation 5, Xbox One/Xbox Series X|S e PC). A questo punto visitate la pagina dedicata al riscatto dei codici ed inserite quello che avete trovato in fondo al fumetto e, una volta accettato il codice, confermate la sua attivazione cliccando sull'apposito pulsante. Riscattata la ricompensa, non vi resta altro da fare che avviare il gioco su una qualsiasi piattaforma associata al vostro account Epic Games Store per trovare la skin nell'armadietto.

Vi ricordiamo che ognuno dei sei numeri della serie Fortnite X Batman Punto Zero contengono un codice utile per ottenere una ricompensa e coloro i quali riscatteranno ogni singolo codice potranno ricevere senza costi aggiuntivi il costume di Batman Zero Corazzato.