Fortnite x Batman Punto Zero: un leak svela le ricompense gratis dei primi 4 numeri

A poche ore dall'uscita del primo numero di Fortnite X Batman Punto Zero, disponibile anche su Amazon, un leak ha anticipato quali saranno le ricompense che potranno essere riscattate gratuitamente dai giocatori grazie ai codici inclusi in ogni fumetto.

Sappiamo infatti con certezza che chi acquista il primo numero può trovare al suo interno un codice per ottenere la versione Rinascita di Harley Quinn, ma Epic Games non ha ancora svelato ufficialmente quali saranno i prossimi contenuti. Analizzando il leak apparso sui social nelle ultime ore, possiamo infatti scoprire con largo anticipo le ricompense gratis dei primi quattro numeri della serie a fumetti:

Harley Quinn Rinascita - Fortnite X Batman Punto Zero #1

Deltaplano di Batman Zero - Fortnite X Batman Punto Zero #2

Strumento da raccolta di Catwoman - Fortnite X Batman Punto Zero #3

Deltaplano di Deathstroke - Fortnite X Batman Punto Zero #4

Purtroppo non si ha alcuna informazione su quelli che saranno i contenuti proposti nei numeri 5 e 6, ma possiamo ipotizzare che tra questi possano esserci il piccone di Batman, la skin di Catwoman o quella di Deathstroke. Per chi non lo sapesse, inoltre, acquistando tutti e sei i numeri sarà possibile ottenere sempre in maniera gratuita il costume di Batman Zero Corazzato in Fortnite Capitolo 2.