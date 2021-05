Fortnite x Batman Punto Zero: al via i preoder dei numeri 4 e 5 del fumetto su Amazon

A pochi giorni dalla pubblicazione del terzo numero della serie a fumetti Fortnite x Batman Punto Zero, ecco che arriva la possibilità di prenotare il quarto e il quinto numero su Amazon.

Il celebre portale ha infatti dato il via ai preorder dei prossimi due numeri, i quali faranno il proprio debutto rispettivamente il 3 e il 17 giugno 2021. Al momento è possibile piazzare una prenotazione su entrambi i numeri, poiché risultano entrambi disponibili.

Ecco di seguito i link per raggiungere la pagina ufficiale dei due prodotti:

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, anche i prossimi numeri del fumetto Fortnite x Batman Punto Zero includeranno dei codici per ottenere nel battle royale delle ricompense gratuite a tema DC Comics. Il quarto numero includerà il deltaplano Deathstroke Destroyer e il quinto numero il dorso decorativo di Harley Quinn. L'inserimento del codice permetterà anche di avere un forte sconto per l'acquisto dei bundle in arrivo nel negozio. Riscattando invece tutti e sei i codici si potrà sbloccare la skin di Batman Zero Corazzato.

