Fortnite x Batman Punto Zero: al via i preoder del numero 6 del fumetto

Ci avviciniamo lentamente all'epilogo delle vicende narrate nei fumetti della serie Fortnite x Batman Punto Zero, il cui sesto ed ultimo numero arriverà tra due settimane. Se avete già acquistato o preordinato tutti i cinque numeri precedenti, vi spiegheremo oggi come accaparrarvi anche l'ultimo.

Su Amazon Italia sono infatti stati aperti i preorder dell'oggetto, il quale potrebbe esaurirsi molto presto per un semplice motivo: riscattando il codice incluso nel sesto numero e quello dei precedenti fumetti si può sbloccare senza costi aggiuntivi l'esclusiva skin di Fortnite "Batman Zero Corazzato". Il prossimo numero della serie a fumetti arriverà nel nostro paese il 15 luglio 2021 e prenotandolo oggi dovreste avere l'opportunità di riceverlo il giorno dell'uscita o con un leggero ritardo dovuto all'elevata richiesta da parte del pubblico. Come tutti gli altri numeri, anche l'ultimo avrà un costo di soli 3,00 euro.

Ecco di seguito i link per raggiungere la pagina ufficiale del prodotto:

Vi ricordiamo che nel caso in cui non vogliate acquistare i singoli numeri potete optare per il volume unico di Fortnite X Batman Punto Zero, al cui interno è presente un unico codice che permette di sbloccare tutte le ricompense, inclusa la skin Batman Zero Corazzato.

Avete già prenotato i numeri 4 e 5 di Fortnite X Batman Punto Zero su Amazon? Al momento è possibile acquistare tutti i numeri ad eccezione del primo, non disponibile.