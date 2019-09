Fortnite x Batman: il trailer dell'evento arriva il 21 settembre!

Dopo una lunga serie di rumor e speculazioni grazie al lavoro dei dataminer, Epic Games ha confermato la collaborazione tra Fortnite e Batman, la quale sarà svelata ufficialmente domani con un trailer.

Il video verrà pubblicato sabato 21 settembre alle 14:00 (ora italiana), in occasione del Batman Day. Non è chiaro se l'evento stesso partirà nella giornata di domani o se dovremmo attendere qualche giorno in pià, con ogni probabilità il crossover Fortnite x Batman inizierà la prossima settimana in contemporanea con il debutto del prossimo aggiornamento del Battle Royale, previsto idealmente per il 24 o 25 settembre, almeno stando alla "classica" tabella di marcia.

Rumor recenti inoltre suggeriscono l'arrivo sugli store digitali del pacchetto di Fortnite Batman The Dark Knight in vendita a 19.99 euro e contenente una skin del Cavaliere Oscuro, il Batarang e un mantello da usare come dorso. Domani ne sapremo certamente di più sui contenuti e sulla data di partenza dell'evento crossover Fortnite x Batman.