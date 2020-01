Fortnite X Birds of Prey: evento speciale in arrivo nel battle royale?

Gli eventi speciali non sono certo una novità all'interno dell'universo di Fortnite: Battaglia Reale. Tra i più recenti, possiamo ad esempio citare la collaborazione tra il titolo Epic Games e Star Wars, che ha portato persino J.J. Abrams ad apparire nel mondo di gioco.

Ora, sembra che una nuova collaborazione possa essere all'orizzonte. A fornire un indizio in tal senso è l'attività dell'account Twitter ufficiale di Fortnite. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, sulle pagine di quest'ultimo è infatti apparso un cinguettio alquanto curioso, che ha rapidamente attratto l'attenzione dell'ampia community di giocatori legati al battle royale.

Protagonista è un Tweet di Warner Bros. Pictures dedicato all'imminente debutto nelle sale cinematografiche di Birds of Prey, nuovo film legato all'universo dei fumetti di casa DC. In risposta, l'account di Fortnite ha infatti "cinguettato" un ermetico "Ci vediamo presto Harley". La breve frase ha sollevato ipotesi in merito ad un prossimo debutto in-game di un evento speciale dedicato alla pellicola o, almeno, di skin dedicate alle sue protagoniste.



Ad ora, ovviamente, di tratta solo di ipotesi. In attesa di scoprire se seguirà qualcosa di concreto, ricordiamo che Epic Games ha fissato la data d'inizio della Stagione 2 di Fortnite 2, attesa per il mese di febbraio.