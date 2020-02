Fortnite X Birds of Prey: evento speciale in arrivo? Teaser da Epic Games

Con la pellicola cinematografica targata DC ormai in procinto di approdare nelle sale, crescono i rumor legati ad un possibile evento Fortnite X Birds of Prey.

Ora, ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco giunge un interessante cinguettio pubblicato dall'account Twitter ufficiale di Fortnite: Battaglia Reale. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, il Tweet mostra in allegato un'immagine che rappresenta un chiaro riferimento ad Harley Quinn. Sia il martello sia l'acconciatura mostrata rimandano al personaggio DC attualmente interpretato sul grande schermo dall'attrice Margot Robbie. Nel cinguettio possiamo inoltre leggere la seguente dichiarazione: "Trattami come un gioco e ti mostrerò come si gioca", accompagnato dall'inequivocabile hashtag #HarleyQuinn.

Insomma, in casa di Epic Games sembra che qualcosa stia bollendo in pentola, ma ad ora è difficile immaginare la portata di un'eventuale collaborazione con il brand di Birds of Prey. Potrebbe ad esempio trattarsi del semplice debutto in-game di una skin dedicata al personaggio DC oppure di un evento più strutturato. In attesa di scoprire qualcosa di più, vi ricordiamo che proprio nel corso della giornata di oggi, mercoledì 5 febbraio, ha preso il via l'evento di San Valentino in Fortnite Battaglia Reale, debuttato in-game con il titolo di "Fortnite Amore e Guerra".