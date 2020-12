Fortnite x Black Panther: come completare le sfide e sbloccare gratis il Saluto di Wakanda

Epic Games ha lanciato solo qualche ora fa un mini-evento a tempo interamente dedicato a Black Panther in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 e durante il quale i giocatori potranno completare una serie di semplici sfide utili per ottenere un'emote gratuita: il Saluto di Wakanda.

Ecco di seguito qualche consiglio che vi aiuterà a velocizzare il completamento delle sfide e ad ottenere il gesto eseguito dal supereroe nella pellicola del Marvel Cinematic Universe:

Gioca Partite (0/10) - Ricompensa: 10.000 Punti Esperienza

Per completare questa missione non occorre far altro che completare dieci partite in qualsiasi modalità e non importa se si gioca da soli, in compagnia di amici o con giocatori trovati casualmente tramite matchmaking.

Sopravvivi agli avversari (0/500) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa è una sfida classica di Fortnite e per completarla dovete semplicemente sopravvivere agli avversari. Se non riuscite a sopravvivere velocemente a molti avversari, vi suggeriamo di avviare una partita in Singolo per poi nascondervi in uno dei grossi cespugli a tema natalizio: lì dentro non vi vedrà nessuno e nel giro di qualche minuto verranno eliminati moltissimi nemici, facendovi registrare progressi per la sfida.

Gioca partite in coppia o squadra (0/5) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida richiede che i giocatori partecipino ad una delle due modalità indicate con la squadra occupata esclusivamente da utenti presenti nella lista amici. Il modo più veloce per completare questa missione è invitare un amico in squadra e avviare partite della modalità Coppie. Non importa quale sia l'esito della partita, potete anche atterrare e farvi uccidere per velocizzare il processo.

Completa tutti gli incarichi di Black Panther (0/3) - Ricompensa: Saluto di Wakanda (emote epica)

L'ultima sfida consiste nel completare tutte le precedenti e, una volta soddisfatti i requisiti, l'emote Saluto di Wakanda verrà aggiunta al vostro armadietto e sarà vostra per sempre.

Vi ricordiamo che l'evento in questione resterà attivo per circa tre settimane e dovrebbe terminare il prossimo 12 gennaio 2021. Avete quindi un bel po' di tempo per procedere al completamento di queste missioni e accaparrarvi l'esclusiva emote. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra guida su come distruggere le statue dello Schiaccianoci in Fortnite.