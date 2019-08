Fortnite X Caos: come completare tutte le missioni dell'evento

Con l'aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale di questa mattina, Epic Games ha dato il via alla bizzarra collaborazione con Borderlands 3, grazie alla quale è arrivata una nuova area ispirata a Pandora e una serie di sfide a tempo con ricompense esclusive.

Ecco di seguito l'elenco completo delle sfide dell'evento e i nostri consigli su come completarle:

Raccogli denaro da forzieri e avversari in Pandora (0/10)

Per completare questa sfida non dovrete far altro che aprire forzieri ed uccidere i nemici nella nuova area di gioco, così da raccogliere le mazzette di banconote che entrambi lasceranno cadere. Potete sfruttare la modalità Rissa a Squadre per esplorare la nuova area e aprire indisturbati i forzieri al suo interno.

Elimina nemici a Pandora (0/3)

Dal momento che le sfide Fortnite x Caos sono appena arrivate, saranno in tantissimi i giocatori che sceglieranno la nuova area della mappa come punto d'atterraggio. Il consiglio che possiamo darvi è quindi quello di atterrare lì, cercare un'arma il prima possibile ed eliminare almeno un avversario.

Cerca Forzieri a Pandora (0/7)

Si tratta di una sfida estremamente semplice e che potrete completare quasi senza accorgervene nel tentativo di ottenere il denaro in questa specifica area della mappa. Anche in questo caso, approfittate della Rissa a Squadre per ridurre al minimo il numero di avversari che potrebbe rubarvi i forzieri ed esplorare la zona con tutta calma.

Trova l'occhio mancante di Claptrap e riportaglielo (0/2)

Per completare questa sfida dovrete trovare l'occhio del robottino e poi recarvi in un punto specifico della mappa per ridargli l'oggetto. Sulle nostre pagine trovate la guida alla posizione dell'Occhio di Claptrap, dove vi sono anche tutti i dettagli su dove è possibile raggiungere Claptrap.

Ottieni scudi a Pandora (0/500)

Se volete completare questa sfida non dovrete far altro che atterrare a Pandora e utilizzare tutti gli scudi che trovate in giro. Vi basteranno 10 scudi grandi per portare a casa anche questa missione dell'evento.

Cerca Simboli Magazzino diversi (0/3)

Si tratta anche in questo caso di una sfida molto semplice, la quale vi chiede di visitare 3 dei 5 simboli della Cripta di Borderlands sparsi per Pandora. Sulle nostre pagine trovate la guida alla posizione dei simboli magazzino, così da raggiungerli tutti in pochi minuti.