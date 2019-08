Fortnite X Caos: come ottenere l'occhio di Claptrap e riportarglielo

Nelle ultime ore sono state pubblicate a sorpresa le nuove sfide dell'evento Fortnite x Caos, il bizzarro crossover tra il battle royale di Epic Games e il looter shooter di Gearbox. In questa guida vi aiuteremo a trovare la posizione dell occhio di Claptrap, così che possiate consegnarglielo di persona.

Posizione dell'Occhio di Claptrap

Per trovare l'occhio smarrito del robottino chiacchierone dovrete andare a sud di Palmeto Paradisiaco, scendendo fino a raggiungere la piccola città a sinistra del fiume situata al limite della mappa. Entrate nella struttura a sud-ovest di questa cittadina (quella nei pressi di un mulino), troverete l'oggetto che state cercando su un tavolino vicino ad una poltrona e ad un televisore.

Dove trovare Claptrap

Una volta raccolto l'occhio, non dovrete far altro che raggiungere Claptrap per consegnarglielo. Il piccolo personaggio si trova nell'ultimo tratto di strada nel deserto che conduce nell'area tra Approdo Avventurato e Lande Letali. Troverete il robot ai piedi di una grossa insegna con su scritto "Welcome to Pandora".

Nel caso doveste avere problemi nel trovare entrambi gli obiettivi, in calce alla guida potete vedere un'immagine della mappa con tutte le indicazioni per raggiungere sia l'occhio che Claptrap.

Avete già acquistato il bundle dell'evento Fortnite X Borderlands?