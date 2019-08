Fortnite X Caos: guida alla posizione dei Simboli Magazzino

State avendo problemi nel ritrovamento dei loghi del vault di Borderlands sulla mappa di Fortnite Battaglia Reale? Nessun problema, in questa guida vi aiuteremo a trovare tutti e 3 i simboli magazzino necessari a completare la nuova sfida che coinvolge l'area di Pandora.

In totale i simboli magazzino presenti sulla mappa sono 5, ma vi basterà trovarne solo 3 per portare a termine la sfida dell'evento.

Ecco di seguito la posizione dei simboli:

Il primo simbolo si trova a sud di Palmeto Paradisiaco, alla fermata del bus vicino alle enormi statue a forma di dinosauro Sulla parte sinistra del cancello dell'accampamento dei banditi all'estremità sud della mappa A nord-ovest del piccolo specchio d'acqua tra Lande Letali, Palmeto Paradisiaco e Approdo Avventurato. Il simbolo è su un container Su un cartellone, all'entrata dell'area desertica tra Approdo Avventurato a Lande Letali Nel campo di banditi a sud dello specchio d'acqua del punto 3. Il simbolo è su un portellone di metallo a nord-ovest del campo

Per facilitarvi la ricerca, in calce alla guida potete trovare una mappa con su indicate tutte le posizioni dei simboli.

Vi ricordiamo che è attualmente in vendita nel negozio oggetti di Fortnite il bundle Psycho, contenente la skin dell'iconico nemico del looter shooter e Claptrap come dorso decorativo.