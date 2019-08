Fortnite x Caos: al via oggi l'evento crossover con Borderlands!

Epic Games ha annunciato l'avvio dello speciale evento Fortnite x Caos dedicato a Borderlands! Da oggi (in contemporanea con l'arrivo della patch 10.20 di Fortnite) e fino al 10 settembre saranno disponibili sfide inedite con ricompense gratuite, oltre ad un nuovo bundle in vendita nel negozio.

"La Zona fenditura di Pandora è apparsa sulla mappa, portando con sé l'inconfondibile aspetto del pianeta e un piacevole bonus: trascorri un tempo sufficiente senza subire danno e il tuo scudo si rigenererà! Usa i nuovi prefabbricati e crea la tua Pandora con la modalità creativa di Fortnite! Cambia l'aspetto delle tue location con il nuovo filtro per la telecamera e condividi i tuoi capolavori con l'hashtag #FortniteXMayhem. Pubblica su Instagram, Twitter e Reddit con l'hashtag #FortniteXMayhem entro il 6 settembre e potresti finire in evidenza nel Quartiere. Sei in cerca di bottino? Scopri il nuovo bundle sfida gratuito Benvenuto a Pandora, con ricompense come la copertura Caos, lo stendardo Cacciatore della Cripta, lo spray Psycho e lo spray Crunk koniglio."

Siete pronti per scatenare il caos nel mondo di Fortnite? L'evento crossover di Borderlands sarà disponibile fino al 10 settembre! Si tratta indubbiamente di una buona occasione per calarsi nei panni dei guerrieri di Pandora in attesa di Borderlands 3, in uscita proprio a settembre. Buon divertimento!