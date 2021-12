Fortnite x Cobra Kai: non solo Spider-Man e Rocket League, i dataminer scovano l'evento

Il debutto del Capitolo 3 di Fortnite: Battaglia Reale ha portato con sé una ricchissima rassegna di personaggi ospiti, con Spider-Man in testa a guidare la pacifica invasione.

Accanto all'alter-ego supereroistico di Peter Parker, hanno trovato spazio anche gli universi di Gears of War, per non parlare della recente collaborazione tra Fortnite e Rocket League Sideswipe. Sembra però che le cartucce in canna al battle royale non siano ancora terminate, almeno stando ai numerosi dataminer che periodicamente analizzano i file di gioco del titolo Epic Games.

Secondo questi ultimi, infatti, all'interno di Fortnite: Battaglia Reale sarebbero presenti dei riferimenti legati alla serie TV Netflix di Cobra Kai. Nello specifico, come potete verificare dai Tweet che trovate in calce a questa news, pare proprio che l'isola di gioco si stia preparando ad accogliere nientemeno che il Miyagi-Do, ovvero il Dojo fondato dall'omonimo Mr Miyagi. In contrapposizione, sembra pronto ad esordire anche l'Eagle Fang, ovvero il Dojo fondato da Jhonny. Che Fortnite stia per diventare il campo di battaglia per lo scontro tra le due fazioni?



In attesa di saperne di più, ricordiamo che la Stagione 4 di Cobra Kai debutterà su Netflix giusto in tempo per il nuovo anno, con la data di uscita fissata per il prossimo 31 dicembre 2021.