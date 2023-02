Fortnite x COD, l'inaspettato crossover nel tributo di un fan in modalità creativa

Con l'imminente arrivo della modalità in prima persona su Fortnite, un fan dello sparatutto gratuito ha deciso di sfruttare la modalità creativa per realizzare un interessante tributo a Call Of Duty, in quello che potremmo definire il 'crossover definitivo'.

Il progetto è stato realizzato dall'utente reddit Avesta49, che è riuscito a ricreare fedelmente la mappa Shipment su Fortnite attraverso l'ausilio della visuale in prima persona. Il risultato, come potete osservare dal post in calce alla notizia, è davvero notevole. La grafica cartoonesca dello sparatutto di Epic si sposa perfettamente alla mappa in questione, che è stata impreziosita - ha rivelato l'autore - da atmosfere molto più 'sporche'.

Il post ha riscosso un notevole interesse da parte della community Reddit di Fortnite, che ha espresso il proprio apprezzzamento con commenti e upvote in gran numero.

L'interesse nei confronti del battle royale gratuito è stato tra l'altro riacceso di recente dal nuovo evento Fortnite x Dragon Ball, con cui hanno fatto il proprio esordio nel gioco sia Gohan ragazzo che Piccolo, oltre a una serie di oggetti a tema e zone iconiche del calibro della Kame House.

Una delle rivoluzioni più importanti del titolo in questione ha però riguardato la sua versione mobile, dal momento che gli sviluppatori hanno eliminato la possibilità di acquistare i V-Bucks su iPhone. Ricordiamo infatti che non è ancora possibile giocare Fortnite sui dispositivi della mela mozzicata.