Fortnite x Creed 3: Adonis Creed sale sul ring nel battle royale

Mentre già si ipotizzano crossover tra Fortnite e Resident Evil in occasione del lancio di Resident Evil IV: Remake, il battle royale gratuito accoglie nel suo mondo Adonis Creed.

Con l'uscita al cinema di Creed III, il pugile interpretato sul grande schermo da Michael B. Jordan, la saga inaugurata da Sylvester Stallone giunge infine al termine. Per l'occasione, anche l'isola di Fortnite fa suonare il gong, accogliendo entro i suoi confini un omaggio alla pellicola.

A partire da quest'oggi - venerdì 3 marzo 2023 - i giocatori del free to play possono infatti trovare nello store in-game una skin dedicata proprio ad Adonis Creed. Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, il contenuto può essere acquistato all'interno di Fortnite: Battaglia Reale. Dopo la galassia di Star Wars e il variopinto universo degli eroi Marvel, un'altra serie cinematografica fa dunque la sua apparizione all'interno del gioco targato Epic Games.



Mentre i giocatori salgono sul ring, gli insider già discutono di quale sarà la prossima collaborazione in programma per il titolo. Oltre al già citato Resident Evil, diversi indizi puntano infatti in direzione di un crossover tra Fortnite: Battaglia Reale e Attack on Titan, con i giganti della serie manga e anime pronti a scatenare la propria furia in-game.