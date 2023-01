Fortnite x Dead Space, la skin di Isaac è disponibile: tanti contenuti e missioni a tema

Mentre si avvicina il momento di tornare a varcare i confini della USG Ishimura, gli appassionati possono festeggiare il lancio della skin di Dead Space in Fortnite: Battaglia Reale.

A partire da quest'oggi, i frequentatori del free to play potranno dunque aggiungere alla propria collezione il contenuto ispirato al rifacimento dell'iconico horror sci-fi. La nuova skin di Fortnite è ovviamente dedicata ad Isaac Clarke, protagonista di Dead Space pronto a tornare in azione all'interno del remake. Lo specialista di sistemi di bordo è determinato a sterminare i Necromorfi anche in Fortnite, grazie ad uno speciale evento cross-over.



Sin da ora, i giocatori del free to play possono acquistare il Pacchetto incarichi Strane trasmissioni nel Negozio oggetti per 11,99 €. Il pacchetto consente di ottenere il costume Isaac Clarke e gli incarichi Strane trasmissioni, con i quali è possibile ottenere fino a 1.500 V-buck e i seguenti contenuti:

Dorso decorativo RIG ;

; Dorso decorativo USG Ishimura ;

; Piccone Lama al plasma ;

; L'emote Aggiornamento sul campo, integrata del piccone, può essere utilizzata per equipaggiarlo/rimuoverlo;

Tra i nuovi videogiochi PC e console in arrivo a gennaio 2023 , ilapproderà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo. A firmare il rifacimento, sarà il team di EA Motive.