Fortnite Stagione 2 con Deadpool: trapela la lista delle Sfide della Settimana 2

L'instancabile scena dei dataminer di Fortnite analizza le porzioni di codice inattive dell'ultimo aggiornamento e svela la lista completa delle Sfide a tema Deadpool della Settimana 2 della seconda Stagione del battle royale gratuito di Epic Games.

Scorrendo velocemente le sfide citate dal collettivo di dataminer che opera dall'ormai famoso portale Twitter di FortTory, scopriamo che il superamento delle Sfide della Settimana 2 di Fortnite x Deadpool non coinvolgono gli utenti nelle consuete attività multiplayer competitive ma possono essere completate semplicemente esplorando l'isola.

Il taglio ironico e volutamente sopra le righe delle prime sfide di Fortnite dedicate a Deadpool viene perciò confermato dalla seconda tornata di missioni da svolgere insieme al proprio alter-ego. In calce alla notizia trovate le immagini confezionate da FortTory per presentare le prossime Sfide in arrivo nell'universo battle royale di Fortnite Capitolo 2.

Qualora ve la foste persa, vi consigliamo infine di seguire la nostra guida su come sbloccare la skin Deadpool di Fortnite e avere finalmente accesso al costume del celebre personaggio Marvel. Su queste pagine trovate anche il nostro approfondimento a firma di Antonio Izzo con tutte le novità di Fortnite Stagione 2 dal Pass Battaglia alla mappa.