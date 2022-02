Fortnite X Destiny 2: evento a tema in arrivo? Spunta un avvistamento

A breve distanza dalla pubblicazione in-game dei costumi di Bruno Maars e Anderson .Paak in Fortnite, sembra che il celebre battle royale sia già pronto ad accogliere un'ulteriore collaborazione.

La scelta di Epic Games, in particolare, potrebbe essere ricaduta su Destiny 2. Mentre Sony ha ufficialmente annunciato l'inaspettato ingresso di Bungie nei PlayStation Studios, gli utenti di Fortnite: Battaglia Reale hanno infatti iniziato a segnalare un bizzarro avvistamento. Come potete verificare in calce a questa news, pare infatti che in un sondaggio inviato ai frequentatori dell'isola di gioco, Epic Games abbia incluso dei riferimenti proprio a numerosi personaggi parte dell'immaginario di Destiny. Nello specifico, stiamo parlando di Drifter, Titan, Hive e Failsafe.

Un dettaglio che a spinto la community di Fortnite: Battaglia Reale ad ipotizzare il possibile avvento di un evento a tema Destiny 2 all'interno del free to play. Una circostanza al momento non confermata, e in merito alla quale sarà necessario attendere eventuali aggiornamenti ufficiali. Nel frattempo, tuttavia, segnaliamo come nel medesimo sondaggio siano citati anche molti altri celebri personaggi del mondo dei videogiochi, da Link e Ganondorf di The Legend of Zelda a l'iconico Mega Man, passando per Alexios di Assassin's Creed: Odyssey o, ancora, Samara di Mass Effect.