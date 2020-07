Fortnite X Diplo: come ricevere gratis la copertura Afterparty

Sembra proprio che Epic Games voglia spingere i giocatori di Fortnite Capitolo 2 a partecipare ai vari eventi che si tengono nella modalità Party Royale. Dopo aver annunciato l'arrivo di un'emote gratuita per l'evento Fortnite We the People, ecco che spunta anche la copertura gratis in occasione del concerto di Diplo.

La copertura per armi e veicoli prende il nome di Afterparty ed è reattiva, dal momento che si attiva un particolare effetto in presenza di musica. Per ottenere questo oggetto esclusivo bisogna entrare nel gioco nel periodo compreso tra venerdì 31 luglio alle ore 2:00 e domenica 2 agosto alla stessa ora. Vi ricordiamo che l'evento Fortnite Diplo Presents Higher Ground, della durata di circa 30 minuti, si terrà venerdì 31 luglio alle ore 20:00. Chi non sarà disponibile per questo primo appuntamento potrà recuperare lo spettacolo martedì 4 agosto alle ore 3:00.

Il team di sviluppo ha pubblicato un post ufficiale in cui specifica che basta effettuare l'accesso al gioco per ottenere la copertura, ma se volete essere sicuri di ottenere l'oggetto vi suggeriamo di entrare anche solo per un minuto nella modalità Party Reale durante il concerto. Sapevate che le auto di Fortnite Stagione 3 potrebbero non arrivare tanto presto?