Fortnite x Doctor Who: la collab potrebbe ancora esserci, ma più avanti

Da diversi mesi circolano alcune indiscrezioni che vedono come imminente una collaborazione fra Fortnite e Doctor Who. Ad oggi non ci sono ancora state conferme ufficiali, ma su Reddit si torna a parlare della questione con delle ipotetiche finestre di uscita.

A seguito di un tweet di iFireMonkey, noto content creator e leaker di Fortnite, l'iniziativa potrebbe concretizzarsi a dicembre 2023 o gennaio 2024, quindi più tardi rispetto a quanto originariamente indicato nei rumor.

Il periodo potrebbe non essere casuale, stando ad alcuni utenti su Reddit, considerando che la BBC dovrebbe presentare la nuova stagione di Doctor Who in anteprima il prossimo anno, che sarà il primo episodio di Ncuti, e magari vuole far coincidere i due eventi.

La collaborazione, sempre secondo le voci di corridoio, nascerebbe per omaggiare il 60° anniversario di Doctor Who e comprenderebbe le consuete chicche del caso, come skin e oggetti speciali a tema. Tuttavia, proprio in tema di Skin sembrerebbero che la skin del quindicesimo Dottore (Ncuti Gatwa) per il 60° anniversario non esista più.

Su questo punto il popolo di Reddit sta ancora discutendo, sostenendo che il leaker possa aver frainteso David Tennant (14) con Ncuti Gatwa (15). In ogni caso, il post di Twitter lascia intuire che tutto ciò che era in programma per l'anniversario potrebbe essere stato cancellato.

In ogni caso, l'autore delle indiscrezioni confermerebbe la presenza del Mini Event Pass, aggiungendo che la collaborazione Fortnite x Doctor Who è stata posticipata per via della collaborazione fra LEGO e Fortnite prevista per Novembre.