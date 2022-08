Fortnite X Dragon Ball: come raccogliere le Sfere del Drago e sbloccare Shenron gratis

La nuova collaborazione tra Fortnite Capitolo 3 e Drabon Ball Super non si limita all'introduzione di costumi da acquistare nel negozio ma, in maniera simile a quanto visto con Naruto, prevede anche una ricca serie di ricompense che i giocatori possono ottenere gratis. Tra i contenuti in questione troviamo anche il deltaplano "Drago Shenron".

Il deltaplano ispirato alla celebre creatura di colore verde che abbiamo visto innumerevoli volte in Dragon Ball è infatti una delle ricompense gratuite e, per vostra fortuna, non occorre fare nulla di particolarmente difficile all'interno del battle royale di Epic Games per aggiungerlo all'inventario. Per sbloccare questo esclusivo deltaplano, che non verrà messo in vendita nel negozio, sarà necessario mettere le mani su tutte e sette le Sfere del Drago.

Ecco di seguito i requisiti per sbloccare il deltaplano Drago Shenron gratis:

Sfera del Drago n°1 - Completa tre incarichi Riscaldamento

- Completa tre incarichi Riscaldamento Sfera del Drago n°2 - Completa tre incarichi Allenamento

- Completa tre incarichi Allenamento Sfera del Drago n°3 - Completa tre incarichi Addestramento Forza

- Completa tre incarichi Addestramento Forza Sfera del Drago n°4 - Completa tre incarichi Addestramento Agilità

- Completa tre incarichi Addestramento Agilità Sfera del Drago n°5 - Completa tre incarichi Addestramento Resistenza

- Completa tre incarichi Addestramento Resistenza Sfera del Drago n°6 - Completa tre incarichi Addestramento Concentrazione

- Completa tre incarichi Addestramento Concentrazione Sfera del Drago n°7 - Completa tre incarichi Recupero

Come potete notare dalla descrizione di ciascuna, le Sfere del Drago non sono collezionabili e non vanno raccolte durante i match di Fortnite Capitolo 3. I preziosi oggetti di colore arancione fanno parte delle ricompense delle sfide a tempo di Fortnite X Dragon Ball e, più nello specifico, si possono ottenere completando tre missioni qualsiasi di ciascuno dei set di sfide che verranno proposti a cadenza fissa. Al momento sono disponibili solo gli incarichi Riscaldamento e Allenamento: questo significa che è già possibile raccogliere due Sfere del Drago, ma per ottenerle tutte e ricevere il deltaplano servirà ancora qualche giorno.

