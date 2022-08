Fortnite x Dragon Ball: come sbloccare le skin di Goku, Vegeta, Bulma e Beerus

Come in ogni collaborazione che si rispetti, anche l'evento crossover Fortnite x Dragon Ball Super ha visto approdare nel battle royale gratis una ricca serie di costumi. Ma com'è possibile aggiungerli all'inventario e utilizzarli nel gioco?

Come potete facilmente immaginare, l'unico e solo modo per ottenere i costumi di Beerus, Bulma, Goku e Vegeta è quello di ricorrere alla carta di credito. Tutti e quattro i costumi della collaborazione con la serie di anime e manga può essere acquistata con i V-Buck, la valuta premium di Fortnite che si può anche ottenere in forma gratuita (ma in piccole quantità) scalando i livelli del Pass Battaglia o completando specifiche attività in Salva il Mondo, purché l'avventura coop sia stata acquistata in fase di Accesso Anticipato.

A prescindere da come abbiate accumulato i V-Buck nel vostro portafoglio digitale, questi sono i prezzi delle skin e degli oggetti attualmente in vendita nel negozio:

Beerus (include il dorso decorativo "Pesce oracolo") - Prezzo: 1.500 V-Bucks

Goku (include il dorso decorativo/piccone "Bastone Nyoi" e l'emote "Caricamento di Goku" per la trasformazione) - Prezzo: 2.000 V-Bucks

Vegeta (include l'emote "Caricamento di Vegeta" per trasformarsi) - Prezzo: 1.800 V-Bucks

Bulma (include lo stile aggiuntivo "Camice da laboratorio") - Prezzo: 1.200 V-Bucks

Nuvola d'Oro Kinto (deltaplano) - Prezzo: 800 V-Bucks

Navicella Spaziale (deltaplano) - Prezzo: 800 V-Bucks

Bastone e Carapace dell'Eremita della Tartaruga (bundle con piccone e dorso decorativo) - Prezzo: 600 V-Bucks

Emote "Fusione! Ah!!!" - Prezzo: 400 V-Bucks

Se non dovete acquistare un oggetto specifico e li volete tutti, potete approfittare dei bundle, i quali permettono di risparmiare diverse centinaia di V-Buck:

Pacchetto Goku e Bills (include un'esclusiva schermata di caricamento) - Prezzo: 2.700 V-Bucks

Bundle Vegeta e Bulma - Prezzo: 2.300 V-Bucks

Bundle Attrezzatura Dragon Ball - Prezzo: 1.800 V-Bucks

Chi vuole invece limitarsi agli oggetti che si possono ottenere senza pagare, può leggere la nostra guida con i consigli su come raccogliere le Sfere del Drago e sbloccare Shenron gratis durante l'evento Fortnite X Dragon Ball.