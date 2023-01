Fortnite x Dragon Ball: come trovare le Sfere del Drago e ottenere le ricompense gratis

In occasione del lancio dell'evento Fortnite X Dragon Ball Super, gli sviluppatori del battle royale gratis hanno dato il via ad una particolare iniziativa nella modalità creativa grazie alla quale è possibile accaparrarsi alcuni elementi estetici gratuiti.

La prima cosa da fare per ottenere le ricompense è quella di visitare l'isola creativa di Dragon Ball, la quale può essere raggiunta con il codice "5642-8525-5429". Per evitare interferenze, vi suggeriamo di avviare una partita nella modalità single player, così che non vi siano altri utenti. Una volta avviato il match, vi ritroverete nel Resort, che è l'area principale dell'isola. Sappiate però che l'enorme navicella della Capsule Corporation permette di spostarsi tra le varie parti del mondo di gioco con la semplice pressione di un tasto.

Ecco di seguito i nomi di tutte le porzioni della mappa che compongono l'isola creativa di Dragon Ball:

Area del Resort

Casa di Goku

Tempio di Dio

Stanza Spirito e Tempo

Pianeta di Beerus

Per completare l'incarico "Raccogli Sfere del Drago sull'isola delle avventure di Dragon Ball" occorre visitare tutti questi luoghi e completare semplici sfide per far apparire sui vari piedistalli le Sfere del Drago.

Di seguito trovate la posizione di ogni singola Sfera del Drago in Fortnite Capitolo 4:

Sfera del Drago numero 1: si trova davanti alla bacheca, proprio nell'area iniziale dell'isola

si trova davanti alla bacheca, proprio nell'area iniziale dell'isola Sfera del Drago numero 2: al centro della piazza potete trovare un Cercasfere con cui interagire per far sì che la posizione dell'oggetto venga evidenziata sulla mappa e possiate raccoglierlo

al centro della piazza potete trovare un Cercasfere con cui interagire per far sì che la posizione dell'oggetto venga evidenziata sulla mappa e possiate raccoglierlo Sfera del Drago numero 3: recatevi nel giardino della casa di Goku e raccogliete i funghi e il peperoncino, poi avvicinatevi allo stagno e pescate due Flopper con la canna da pesca. A questo punto raggiungete la postazione per il crafting e create tutti e tre i pesci. Al termine di questa fase, la Sfera del Drago apparirà su un piedistallo e potrete raccoglierla

recatevi nel giardino della casa di Goku e raccogliete i funghi e il peperoncino, poi avvicinatevi allo stagno e pescate due Flopper con la canna da pesca. A questo punto raggiungete la postazione per il crafting e create tutti e tre i pesci. Al termine di questa fase, la Sfera del Drago apparirà su un piedistallo e potrete raccoglierla Sfera del Drago numero 4: in questo caso occorre raggiungere il Tempio di Dio, nel quale bisogna utilizzare la Nuvola Kinto per completare un percorso in sella alla nuvola. Avvicinatevi al primo checkpoint, vicino a Vegeta, ed utilizzate la nuvola per iniziare a raggiungere tutti gli anelli verdi. Non importa quanto tempo impiegate per raggiungere la fine, poiché la ricompensa verrà sbloccata a prescindere. Al termine del percorso troverete la sfera numero sul piedistallo

in questo caso occorre raggiungere il Tempio di Dio, nel quale bisogna utilizzare la Nuvola Kinto per completare un percorso in sella alla nuvola. Avvicinatevi al primo checkpoint, vicino a Vegeta, ed utilizzate la nuvola per iniziare a raggiungere tutti gli anelli verdi. Non importa quanto tempo impiegate per raggiungere la fine, poiché la ricompensa verrà sbloccata a prescindere. Al termine del percorso troverete la sfera numero sul piedistallo Sfera del Drago numero 5: sempre nella Stanza dello Spirito e del Tempo, entrate all'interno dell'edificio principale e procedete con il completamento del percorso ad ostacoli. Non lasciatevi spaventare dalla sua lunghezza, poiché grazie alla possibilità di aggrapparsi alle sporgenze è possibile salvarsi anche quando si sbaglia un salto. Alla fine del percorso troverete la sfera

sempre nella Stanza dello Spirito e del Tempo, entrate all'interno dell'edificio principale e procedete con il completamento del percorso ad ostacoli. Non lasciatevi spaventare dalla sua lunghezza, poiché grazie alla possibilità di aggrapparsi alle sporgenze è possibile salvarsi anche quando si sbaglia un salto. Alla fine del percorso troverete la sfera Sfera del Drago numero 6: questo collezionabile si può raccogliere sul Pianeta di Beerus, nel quale è possibile completare un'altra sfida. Qui dovete equipaggiare l'Onda Energetica e colpire le rocce più piccole sulle quali è dipinta una grossa X azzurra. Per velocizzare il completamento della sfida, colpite le rocce più piccole, le quali si rigenerano dopo qualche istante e possono essere nuovamente distrutte. Alla quinta roccia distrutta, la Sfera del Drago con sei stelle apparirà sul piedistallo accanto al personaggio dalla pelle viola

questo collezionabile si può raccogliere sul Pianeta di Beerus, nel quale è possibile completare un'altra sfida. Qui dovete equipaggiare l'Onda Energetica e colpire le rocce più piccole sulle quali è dipinta una grossa X azzurra. Per velocizzare il completamento della sfida, colpite le rocce più piccole, le quali si rigenerano dopo qualche istante e possono essere nuovamente distrutte. Alla quinta roccia distrutta, la Sfera del Drago con sei stelle apparirà sul piedistallo accanto al personaggio dalla pelle viola Sfera del Drago numero 7: l'ultima sfera si trova al Resort, proprio davanti al tabellone situato nei pressi di Goku. Sappiate però che questo è il premio finale e apparirà solo ed esclusivamente nella partita dei giocatori che hanno raccolto tutte le precedenti sfere

Al momento della raccolta dell'ultima sfera, vi verrà chiesto di fare visita a Shenron per esprimere un desiderio. L'enorme creatura vi chiederà di scegliere un colore, che verrà applicato al vostro personaggio sotto forma di aura, che resterà attiva per l'intera durata della partita in modalità creativa.

Vi ricordiamo inoltre che raccogliendo 4 Sfere del Drago otterrete lo Spray Gohan bestia, invece con la raccolta di tutte le sfere e con il completamento della seconda sfida settimanale (disponibile dal 7 febbraio alle 15:00 italiane) potrete aggiungere alla vostra collezione lo Spray Piccolo arancione.

